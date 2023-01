Campanha de esterilização de animais de companhia começa este mês em Anadia

Começa no próximo dia 16 de janeiro, no município de Anadia, a nova campanha de esterilização e de identificação de animais de companhia. Esta iniciativa da câmara municipal vai prolongar-se até ao dia 30 de abril.

A campanha é dirigida aos animais de companhia, cães e gatos, cujos titulares residam no concelho.

A comparticipação municipal aplica-se a atos cirúrgicos até três canídeos e três gatídeos, não podendo no total ser excedido o número de seis animais por agregado familiar.

O valor do apoio será pago à clínica veterinária onde for realizada a esterilização. O restante valor será pago pelo titular do animal diretamente à clínica.

De sublinhar que os agregados familiares carenciados terão um apoio de 100%.

As esterilizações deverão ser efetuadas nas clínicas aderentes à campanha, designadamente CuriVet (Curia), Centro Veterinário de Vilarinho do Bairro, Centro Veterinário de Anadia, Clínica Veterinária de Sangalhos e o médico Veterinário Carlos Gonçalves (Vilarinho do Bairro), com as quais o município anadiense celebrará um protocolo de colaboração.

Os candidatos que pretendam beneficiar desta campanha deverão submeter o formulário de candidatura (disponível em www.cm-anadia.pt), entre 16 de janeiro e 30 de abril, juntamente com o comprovativo da identificação eletrónica e registo atualizado no sistema de informação de animais de companhia, caso exista.

Os agregados familiares carenciados deverão ainda, adicionalmente, apresentar a declaração de IRS para que possam usufruir da comparticipação a 100%.

Segundo nota da autarquia “a campanha insere-se numa estratégia municipal de sensibilização e incentivo, junto dos munícipes, destinada a promover o controlo da população de animais de companhia e do combate ao abandono.”