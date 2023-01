Capela do Fojo (Moita) transformada em presépio de Natal

A partir do próximo mês de maio, passará a ser mais um santuário mariano existente na freguesia dedicado a Nossa Senhora de Fátima.

A capela do Fojo, que há décadas se encontrava fechada, foi doada recentemente à Igreja da Moita, depois de muitas diligências dos seus herdeiros, que permitiram esta transição para a sua nova proprietária.

A imagem que ali será colocada tem 240 cm de altura e já pode ser vista sem coroa na igreja paroquial.

A capela do Fojo, que brevemente será alvo de uma requalificação, antes das últimas eleições teve o seu exterior pintado pela Junta de Freguesia. Contudo, o seu interior exigirá algumas obras de restauro, algum trabalho extraordinário ao nível do gesso e no telhado.

Assim, enquanto não avançam os trabalhos, os elementos da Fábrica da Igreja idealizaram e montaram um presépio no interior da capela, que teve como objetivo trazer o Natal até nós, de modo singular, ser uma referência para uma visita, dar a alegria do Natal aos seus visitantes, embelezando o lugar em simultâneo, dando mesmo a sensação de que estamos a entrar numa gruta. Encontra-se aberto dia e noite até ao próximo dia 9 de janeiro e já foi visto por muita gente.

Iniciativa semelhante ocorreu nos dois últimos anos na igreja paroquial, tendo sido transferido para este espaço e assim foi uma forma de lhe começar a dar um pouco de vitalidade.