Espaços de música ao vivo já podem programar para o 27º OuTonalidades

Há 76 grupos pré-selecionados prontos a tocar, no OuTonalidades – circuito português de música ao vivo, com o carimbo da d’Orfeu AC, de Águeda. A 27ª edição arranca em setembro e decorre até à primavera. A adesão dos espaços de música ao vivo pode ser feita no site oficial.

Para a Bolsa de Grupos desta 27ª edição do OuTonalidades foram pré-selecionados 76 projetos musicais. A lista completa, bem como o formulário de adesão de Espaços, está disponível aqui.

Da lista nacional, constam nomes como Francisco Sales, MEMA., NBC, Galo Cant’Às Duas, Ledher Blue, Rainhas do AutoEngano, Amara Quartet, entre muitos outros, de inúmeros géneros musicais.

Dos grupos estrangeiros pré-selecionados, há um leque de nomes espanhóis, checos, dinamarqueses e suecos, fruto de intercâmbios e alianças estabelecidas com Fira Mediterrània, Musicamorfosi e Instituto Camões – Praga. Por cada grupo estrangeiro acolhido em Portugal, haverá um grupo português a pisar palcos além fronteiras.

Entretanto, a 26ª edição do circuito continua a decorrer, com concertos a percorrer o país até março, estando ainda aberto o processo de programação para os espaços.