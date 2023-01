Ex-autarca de Vagos lança livro de memórias e vivências de Timor Lorosae

A apresentação do livro de João Rocha, “De Portugal a Timor – um passado, um presente, um futuro”, decorreu na Casa do Povo de Fonte de Angeão.

Testemunho de gratidão por uma causa, para quem foi “timorense de alma e coração”, que retrata inúmeras experiências vividas, na década de 1960, pelo antigo presidente da Câmara de Vagos, que acaba de lançar um livro de memórias, como tributo a seu pai, no ano em que faria 110 anos de idade.

A cumprir serviço militar obrigatório, de 1960 a 1969, como alferes miliciano, João Rocha trouxe do “seu” Timor Lorosae efusivas memórias. Um período “marcante da minha vida”, confessa o autor, no prefácio, que reflete a história de Timor e de Portugal, no tempo em que passou na então colónia colonial, anos antes da invasão indonésia, em 1975.

A apresentação do livro “De Portugal a Timor – um passado, um presente, um futuro” decorreu na Casa do Povo de Fonte de Angeão, e contou com a presença, entre outros, de Silvério Regalado, presidente da câmara, que também prefaciou a obra, e presidiu à sessão, que contou com a apresentação de Braga da Cruz.

Casa cheia, a “abarrotar de gente, de emoções e de cultura”, deu conta nas redes sociais Victor Costa, autor da capa, que também pintou uma tela ao vivo, ilustrando Timor e Portugal. Uma tarde muito curiosa, com a presença de fado português (o guitarrista Armindo Fernandes não podia faltar!), a terminar com a exibição de danças e cantares de Timor, a cargo de alunos timorenses da Universidade de Coimbra.

Eduardo Jaques/Colaborador