Formação de bombeiros apoiada financeiramente pelo Município de Anadia

O Município de Anadia estabeleceu um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) para apoiar a formação de 12 operacionais em incêndios estruturais (urbanos/industriais).

De acordo com o documento, o Município irá atribuir uma verba de 14.400 euros à AHBVA para apoiar os encargos inerentes à ação.

O apoio tem em consideração “a relevante atividade de interesse público que os Bombeiros Voluntários de Anadia desenvolvem em prol da população, no âmbito dos fins que prosseguem”, assim como a disponibilidade permanente para o Sistema de Proteção Civil, em geral, e para o Serviço Municipal de Proteção Civil de Anadia, em particular, “prestando os mais variados serviços de cariz social às populações e instituições abrangidas na sua área de atuação, constituindo a sua exigência e operacionalidade um fator de segurança para as populações que serve”, refere nota da autarquia.

Ainda segundo o executivo anadiense “a formação dos elementos do Corpo de Bombeiros revela-se fundamental, de forma a permitir o reforço na aquisição de conhecimentos, teóricos e práticos, que melhor lhes permita compreender a atual evolução de um incêndio de interior, com o sentido de estudar e diferenciar as características dos incêndios, introduzindo técnicas e táticas seguras e eficazes para a correta tomada de decisões”.