Novo comandante dos Bombeiros de Vagos à espera de nomeação

Há mudanças no comando dos Bombeiros Voluntários de Vagos, na sequência da não renovação da comissão, de cinco anos, do antigo comandante: sai Fernando Cheganças (e o adjunto Victor Bento), que foi substituído pelo Oficial José Fernando Santos.

Natural de Vouzela, e ligado aos bombeiros há mais de 30 anos, José Fernando Santos está na instituição vaguense desde o ano passado. Trata-se do elemento mais graduado no quartel, e como tal vai assumir o comando, em regime de substituição, até ser oficialmente nomeado.

Fernando Cheganças, que em 2018 sucedeu no cargo a Miguel Sá, disse nas redes sociais que abraçou a causa com “grandes projetos e planos”, cessando funções com “alguma mágoa/angústia, e também muitas conquistas”.

Admitiu ser “incompreensível, aos dias de hoje, que uma instituição como esta (…) tenha diariamente de andar, de mão estendida, para que possa comprar os próprios veículos e Equipamentos de Proteção Individual, entre outros, para cumprir a sua missão de salvar”.