Troféu Sunlive fecha primeira parte da época de pista em Sangalhos

O Troféu Sunlive, que se disputa este sábado, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia, é a última prova da fase inicial da época portuguesa de pista, que será retomada em junho, com a continuação da Taça de Portugal.

A competição deste sábado é pontuável para o ranking internacional, sendo um torneio de classe 2 UCI. Por esse motivo, entre os cerca de 100 participantes há 20 países representados (África do Sul, Alemanha, Argélia, Arménia, Áustria, Egito, Eslováquia, Espanha, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, México, Portugal, Roménia, Uzbequistão e Venezuela), adivinhando-se luta acesa pelos pontos, importantes para os rankings mundiais.

O público poderá desfrutar de uma jornada de bom espetáculo velocipédico, com entrada livre. O arranque está programado para as 9h30. O período matutino de competição termina cerca das 14h. Uma hora mais tarde abre o setor vespertino, que irá estender-se até perto das 20h.

Estarão em competição as categorias de juniores e de elite, constando do programa as disciplinas de olímpicas omnium, madison, velocidade e keirin, mas também provas de eliminação e de scratch.

Entre os inscritos estão alguns dos corredores que já deram medalhas a Portugal em grandes competições internacionais, como Daniela Campos (Bizkaia-Durango), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Diogo Narciso e Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car).