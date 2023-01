Velódromo Nacional em Sangalhos recebe Troféu Internacional de Pista

O Troféu Internacional Artur Lopes disputa-se entre esta sexta-feira e domingo e permitirá ver, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia, os principais nomes do ciclismo português de pista, mas também um lote interessante de corredores estrangeiros, estando mesmo inscritos cinco ciclistas dos pelotões masculino e feminino do WorldTour.

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia – Velódromo Nacional acolhe, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, a 1.ª edição do Troféu Internacional de Pista Artur Lopes, numa organização da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), com o apoio do Município de Anadia. O Troféu conta com os principais nomes do ciclismo português de pista, mas também um lote interessante de corredores estrangeiros, estando mesmo inscritos cinco ciclistas dos pelotões masculino e feminino do WorldTour. As entradas são gratuitas.

A competição conta com 230 atletas inscritos, em representação de 29 países. A comitiva portuguesa conta com 14 atletas, designadamente Beatriz Roxo, Daniela Campos e Maria Martins. Álvaro Navas, Alexandre Moreira, Daniel Dias, Duarte Mixão, Iúri Leitão, Ivo Oliveira, João Jerónimo, João Martins, João Matias, Rodrigo Caixas e Rui Oliveira.

Para além de Portugal, estarão ainda presentes representantes da Alemanha, África do Sul, Argélia, Arménia, Áustria, Canadá, Chéquia, Egito, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Inglaterra, Irlanda, Israel, Itália, México, Noruega, Países Baixos, Polónia, Roménia, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago, Uzbequistão e Venezuela.

O Troféu Artur Lopes arranca esta sexta-feira, a partir das 14h até às 20h, com provas para elite das disciplinas de velocidade, perseguição individual e corrida por pontos. O sábado será dedicado ao omnium, para elite e juniores, e aos contrarrelógios de 500 e mil metros, para elite. Provas das 9h30 às 13h40 e das 16h30 às 20h. No domingo compete-se entre as 9h30 e as 15h, sendo novamente chamados à pista os corredores de elite e os juniores, com provas de scratch, keirin, corrida por pontos e madison.

De sublinhar que Artur Lopes foi presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo entre 1992 e 2013. Atualmente é presidente honorário da FPC e vice-presidente da UCI (Union Cycliste Internationale). Artur Lopes foi um dos principais impulsionadores da construção do Velódromo Nacional em Sangalhos.