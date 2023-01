Visitas pelo património de Cantanhede regressam este mês

Numa organização do serviço de Turismo do Município, este projeto de divulgação patrimonial começa no próximo dia 21 de janeiro.

Uma visita guiada ao Museu Etnográfico do Rancho Regional “Os Esticadinhos”, em Cantanhede, a 21 de janeiro, marca o regresso de um ciclo de visitas pelo património cultural e natural da região.

A iniciativa, levada a cabo pelo serviço de Turismo do Município de Cantanhede em articulação com outros serviços e parceiros, teve início em agosto último com cinco programas que deram a conhecer o Museu da Pedra, CIAX – Centro de Interpretação de Arte-Xávega, Vila Histórica de Ançã, Capela da Varziela e Percurso do Marquês.

Este projeto de divulgação patrimonial regressa neste primeiro trimestre de 2023 com programas, ao sábado, que darão a conhecer o Museu Etnográfico do Rancho Regional “Os Esticadinhos”, a Igreja Matriz da Tocha, Núcleo Museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais e Museu Etnográfico e Agrícola de Cordinhã.

Para Pedro Cardoso, vice-presidente e responsável pelo pelouro da Cultura do Município de Cantanhede, “este ciclo de visitas está inserido numa estratégia de maior amplitude, que passa, numa primeira fase, pela reafirmação da identidade cultural local, e depois na afirmação do nosso património para lá das fronteiras do concelho”.

“Cantanhede tem um precioso acervo patrimonial que urge mostrar dentro e fora de portas e que pode alavancar um segmento turístico até aqui pouco valorizado”, considera.

A participação neste ciclo de visitas é gratuita, tem um limite máximo de 25 pessoas e requer inscrição prévia em https://bit.ly/3vAU3Pt, pelo telefone 231 410 155 ou no Posto de Turismo de Cantanhede.

Nas visitas em que há saída em autocarro municipal, o local de encontro é o parque de estacionamento da Biblioteca Municipal de Cantanhede, pelas 14h.