A d’Orfeu e a Escola de Palco estão a desafiar os aguedenses para o Projeto OCA

A d’Orfeu e a Escola de Palco estão a convidar a comunidade aguedense a fazer parte do Projeto OCA, um projeto artístico inspirado na criação “A Grande Orquestra das Mãos de Barro”. As sessões quinzenais decorrem às terças-feiras, das 19h30 às 20h30, no Espaço d’Orfeu.

Tocar ocarina ou outros instrumentos cerâmicos, cantar, escrever e compor músicas, construir cenários e adereços e costurar figurinos são algumas das experiências que os participantes deste projeto comunitário vão poder vivenciar.

Aproveitando o contexto histórico local, o projeto trabalhará em conjunto com profissionais de cerâmica, artesãos que trabalham o barro como matéria-prima, para construírem instrumentos únicos e transmitirem esses conhecimentos aos participantes que, juntamente com os formadores João Pratas e Luís Carvalho, vão fazer do som a matéria-mãe desta grande orquestra.

Atualmente, o Projeto OCA está já a decorrer em oito instituições parceiras locais, envolvendo cerca de 100 participantes, de várias faixas etárias e diferentes contextos sociais: Bela Vista – Centro de Educação Integrada, CERCIAG, Escola do Adro, Escola Básica de Aguada de Cima, Escola Secundária Marques de Castilho, LAAC, Santa Casa da Misericórdia de Águeda e Universidade Sénior. As sessões abertas à comunidade são para maiores de 6 anos e arrancam já no dia 14 de fevereiro. Acontecem quinzenalmente, às terças-feiras, das 19h30 às 20h30, no Espaço d’Orfeu. Desta forma, os participantes locais e as entidades parceiras do projeto vão criar, em conjunto, um espetáculo único para apresentar na cidade de Águeda. As inscrições decorrem através do e-mail escoladepalco@dorfeu.pt .

Mais informações podem ser consultadas em dorfeu.pt/oca.