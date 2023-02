Associação Aldeia de Torres e Club de Ancas recebem apoio municipal

O Município de Anadia vai atribuir uma verba total de 3.500 euros a duas coletividades culturais do concelho, Club d’Ancas e Associação Recuperar a Aldeia de Torres, para apoiar as atividades que irão realizar, nos meses de fevereiro e de março, respetivamente, no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural.

A deliberação foi tomada na reunião de executivo do passado dia 26 de janeiro.

O Club d’Ancas vai ser contemplado com uma verba de 2 mil euros para apoiar a realização da segunda edição do festival “Ah! Ah! Anadia Humor Fest” 2023 que se encontra a decorrer até ao dia 5 de fevereiro. Stand-up comedy, teatro, música e cinema são algumas das atividades que têm lugar.

A Associação Recuperar a Aldeia de Torres, da Freguesia de Vilarinho do Bairro, vai receber um apoio de 1.500 euros para a realização do evento “Ceia Medieval”, agendado para o dia 4 do próximo mês de março. A Associação pretende recriar um festim de meados do século XIV, com um cortejo, uma ceia com ementa da época e animação palaciana.