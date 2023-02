Boco assina Carta de Compromisso de adesão à rede Aldeias de Portugal

Mais uma “data histórica” para a Aldeia do Boco. Depois de em julho de 2022 ter obtido a classificação de “Aldeia de Portugal”, foi assinada, no passado sábado, a Carta de Compromisso de adesão à rede “Aldeias de Portugal”. Para além do presidente da câmara de Vagos, Silvério Regalado, a cerimónia, muito concorrida, contou com a presença da ATA – Associação de Turismo de Aldeia, AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro (GAL Aveiro Sul) e a Aldeia do Boco, representada pelo Município de Vagos e Junta de Freguesia de Soza.

