Iniciativa da « Associação Recuperar a Aldeia de Torres irá recriar um episódio passado no século XIV.

A aldeia de Torres, na freguesia de Vilarinho do Bairro, vai estar em festa no sábado, dia 4 de março.Pela primeira vez, o lugar vai ser palco de uma Ceia Medieval que surge pela mão da Associação Recuperar a Aldeia de Torres que irá recriar um episódio passado no século XIV.