Club de Ancas com “casa” cheia no AH! AH! Anadia Humor Fest

Durante estes dias, público vindo não só da região, como do Porto, Coimbra e Aveiro, atestam a implantação e importância do trabalho que o Club vem desenvolvendo a nível local e regional.

“Cansativo mas muito positivo”. Este é o balanço que Artur Castro, colaborador do Club de Ancas, faz da 2.ª edição do AH!AH! Anadia Humor Fest, que decorreu de 2 a 5 de fevereiro, em Ancas e com um dos espetáculos – comédia – a subir ao palco do Cineteatro Anadia.

“O público aderiu e é com imensa satisfação que vemos o interesse pelo AH!AH! Anadia Humor Fest crescer”, diz, tendo em conta que cerca de 400 pessoas passaram pelo Club, no passado fim de semana, para assistir a um festival em que o humor nas suas diferentes formas artísticas (stand-up comedy, teatro, música ou cinema) se revelou uma aposta ganha: “é uma boa arquitetura para um evento que se quer bem disposto”, destacou o responsável, que salienta ainda o facto dos artistas terem ficado surpreendidos “pela receção, pelas condições técnicas e profissionalismo apresentados, que elogiam”.

