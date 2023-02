Entrudo e máscaras de Baco nas oficinas de artes no Museu do Vinho Bairrada

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, vai organizar, durante o presente ano, em que comemora o seu 20.º aniversário, oficinas de artes no seu espaço museológico.

A primeira oficina de artes do Museu do Vinho Bairrada vai decorrer, no próximo dia 25 de fevereiro, entre as 10h e as 13h, subordinada ao tema “Entrudo / Máscaras de Baco”, numa parceria com a Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB). Trata-se de um ateliê de conceção criativa de máscaras alusivas ao Entrudo/Carnaval, tendo como mote inspirador as exposições e a mitologia associada à história da vinha e do vinho.

“O objetivo é dinamizar um conjunto de atividades, desde ateliês, passando por oficinas lúdico-pedagógicas e criativas, até demonstrações de índole formativo nas mais diversas artes plásticas e de caráter performativo, dirigidas a crianças e jovens dos mais diversos graus de ensino escolar”, avança o município de Anadia em nota de imprensa.

A atividade, gratuita, é dirigida a crianças e jovens dos 6 aos 12 anos. As inscrições são limitadas a 25 participantes por sessão, mediante formalização de pedido de inscrição, através dos seguintes contatos: 231 519780 (Museu do Vinho Bairrada) e museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com.