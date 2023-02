Ferreiros: Caminhada solidária visa apoiar três crianças

Numa iniciativa da Associação de Voluntários de Ferreiros (Moita- Anadia) em parceria com o clube Saca Trilhos – Anadia, vai realizar-se no próximo dia 12 de março, uma caminhada solidária, num total de 12 quilómetros, que visa apoiar três crianças (Lara, Diogo e Bernardo) com necessidades especiais.

Com início (9h) e chegada à sede da associação, a organização promete muito convívio, em ambiente natural, mas acima de tudo a participação numa causa que visa ajudar três crianças. O custo é de 10 “sorrisos” e dá direito a uma t-shirt e reforço.

Todos os interessados podem enviar SMS com nome, morada e tamanho de T-Shirt pretendido.

Inscrições pelo 917 418 098; 913 475 869 ou 964 790 190.