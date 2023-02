Cantinho do animal

Para adoção: Fêmea, jovem adulta, esterilizada, vacinada e desparasitada.

A Joana foi resgatada da rua com os seus filhotes há algum tempo. Os filhotes foram todos adotados, mas a Joana continua à espera de uma família que a acolha com o coração.

Já se habituou à nossa presença e pede mimos. Precisa de alguém que entenda os seus medos e a permita viver com amor.



Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448