Marchas Populares de Anadia à margem da Feira da Vinha e do Vinho

A edição deste ano das Marchas dos Santos Populares de Anadia não vai integrar, como vinha sendo habitual até aqui, o cartaz de animação da Feira da Vinha e do Vinho 2023.

Esta decisão foi tomada em articulação com os responsáveis das marchas populares, que habitualmente participam, e com as Juntas de Freguesia.

A edição deste ano das Marchas Populares foi agendada para o dia 1 de julho, no mesmo local, o Vale Santo, em Anadia.

Entretanto, o Município de Anadia, na sua última reunião de executivo, no dia 9 de fevereiro, reforçou o apoio às marchas, tendo sido deliberado atribuir uma verba de 6 mil euros a cada associação que desfile com uma marcha, para apoiar as despesas com trajos e ornamentos, entre outras.