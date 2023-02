Órgãos sociais da Misericórdia de Vagos já tomaram posse

Eleitos para novo mandato (2023/2026), os corpos sociais da Misericórdia de Vagos já tomaram posse. Da mesa administrativa, liderada por António Paulo Gravato, que mantém o cargo de provedor há 38 anos, fazem parte João Manuel Domingues, Eduardo Teixeira Cipriano, Maria Céu Matos, Teresa Margarida Gaspar, Vitorino Moreira Rocha e Fernando Simões Morgado.

João Mário Fernandes e Óscar Oliveira Gaspar mantêm a presidência do Conselho Fiscal e mesa da Assembleia Geral, respetivamente, sendo que a lista, apresentada a sufrágio. foi votada pelo “maior número de sempre de irmãos” da Misericórdia local.

Um quadriénio que Paulo Gravato antevê que “não vai ser fácil”, pese embora acredite na capacidade de mobilizar “toda a gente, principalmente os nossos parceiros, aqueles que connosco costumam trabalhar, como as empresas sediadas no concelho de Vagos”. Mas também a câmara municipal, que o provedor diz ter “apoiado em todos os projetos para os quais solicitamos apoio”.

Paulo Gravato, que, no decorrer da tomada de posse, agradeceu a todos “pelo esforço que tem vindo a ser feito”, sublinhou que as obras “falam por si”, tendo, no entanto, considerado que esse trabalho “nem sempre é reconhecido por muitos”. Acrescentaria, porém, que “nós, irmãos da Misericórdia, devemos orgulhar-nos do trabalho que foi feito por todos os que por aqui passaram”.

