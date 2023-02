Presidente da IL participa, em Anadia, na manifestação solidária pela Ucrânia

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, estará presente este sábado, dia 11 de fevereiro, às 14h30, numa manifestação de solidariedade com a Ucrânia, que irá decorrer na Praça da Juventude em Anadia.

A iniciativa é organizada pelo núcleo territorial da Iniciativa Liberal de Anadia.

Em nota enviada à redação, avançam que “a Iniciativa Liberal está solidária com o povo ucraniano desde o primeiro momento, participando em diversas manifestações e concentrações em defesa do povo ucraniano”.

Além disso, os liberais destacam que “convidaram, no ano passado, várias organizações de ucranianos em Portugal para participarem no desfile comemorativo do 25 de Abril, com o objetivo de não deixar cair no esquecimento a luta do seu povo”. De igual modo, em agosto, em Lisboa, “participaram numa sessão comemorativa do 31.º aniversário da independência da Ucrânia, onde reiteraram que estarão sempre ao lado de quem luta pelos valores da liberdade e da democracia”, acrescentam ainda, dando nota de que no próximo dia 24 de fevereiro, Rui Rocha irá também participar numa manifestação de solidariedade com a Ucrânia, quando se completar um ano da invasão russa ao território ucraniano, pelas 18h, à frente da Assembleia da República, numa ação organizada pela Associação dos Ucranianos em Portugal.