Rotunda junto ao Lidl, em Vagos, vai finalmente avançar

A construção da rotunda foi disponibilizada pelo Lidl, e fazia parte do acordo contratualizado com a Câmara Municipal de Vagos. Deveria ter ficado concluída em 2019.

A nova rotunda de Vagos, que vai ser construída junto à superfície comercial Lidl, deve arrancar “em meados do próximo mês”, adiantou o presidente da câmara, Silvério Regalado, no decorrer da última reunião ordinária do executivo.

A empreitada, cujo investimento está agora orçado em “mais de 400 mil euros”, vai custar ao Lidl mais 150 mil euros do que o inicialmente previsto, face ao novo concurso público a que a empresa “foi obrigada a fazer”.

De referir que a construção da rotunda foi disponibilizada pelo Lidl, e fazia parte do acordo contratualizado com a Câmara Municipal de Vagos. Deveria ficar concluída “dentro de um ano” desde a abertura daquele espaço comercial (em outubro de 2018), e obrigava a algumas modificações, incluindo a passadeira existente, que teria de ser refeita, conforme a autorização da Infraestruturas de Portugal (IP).

Eduardo Jaques/Colaborador