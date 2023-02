Santiago Mesa (ABTF Betão-Feirense) sprinta para a vitória em Ílhavo

A fase inicial da prova ficou marcada pela apatia do pelotão, que concedeu grande margem de manobra a três ciclistas que chegaram a ter uma vantagem superior a 9 minutos sobre o pelotão.

A subida de Talhadas, a 90 quilómetros do final, marcou a mudança de configuração de corrida. Duarte Mixão perdeu o contacto com a frente, enquanto no pelotão a Efapel Cycling assumia as rédeas da perseguição e colocava os fugitivos a uma distância controlada. O açoriano João Medeiros ainda aproveitou para ganhar a classificação da montanha, mas percebeu-se que a fuga estava condenada ao insucesso. O irlandês Aaron Wade ainda tentou em solitário, mas o último resistente da fuga inicial acabaria absorvido já dentro dos últimos 10 quilómetros.

Na aproximação à meta, apesar de algumas modificações, ninguém conseguiu contrariar a previsível disputa ao sprint. Num arranque poderoso, Santiago Mesa colocou-se na dianteira do grupo e pôde erguer os braços ao fim de 4h04m45s. O pódio completou-se com Rafael Silva (Efapel Cycling) e com Francisco Campos (Fonte Nova/Felgueiras), segundo e terceiro, respetivamente.

“Queria começar com o pé direito. Cheguei muito confiante, porque treinei muito bem na Colômbia. Agradeço a toda a equipa. Passei pouco tempo com eles, mas já os sinto como uma família. Foram eles que me levaram à vitória”, afirmou Santiago Mesa, que se define como “um sprinter muito puro”, com novas ambições. “Quero melhorar na montanha. Ainda me falta um pouco, mas espero melhor durante este ano”, confessou o vencedor da Prova de Abertura – Região de Aveiro.

Na luta pelo estatuto de melhor Sub-23, destacou-se Afonso Eulálio (ABTF Betão-Feirense), vigésimo classificado da geral absoluta, diante de Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) e de Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car).

A Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua ganhou a classificação coletiva em termos absolutos, enquanto a Fonte Nove/Felgueiras foi a melhor equipa de clube.