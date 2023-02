Teatro amador com espetáculos em Cadima, Febres, Vila Nova de Outil e Tocha

Depois do arranque, a 4 de fevereiro, com o musical Amália, Dona de Si, que levou centenas de pessoas ao Multiusos de Febres, são quatro as estreias do próximo fim de semana no âmbito do XXIII Ciclo de Teatro Amador de Cantanhede, neste caso com espetáculos nas localidades onde estão sedeados os grupos cénicos.

No sábado, 11 de fevereiro, às 21h30, o Grupo de Teatro da Associação Cultural e Desportiva do Casal apresenta na sua sede, na freguesia de Cadima, três peças de Manuel Silva Barreto, que vão desde o drama à comédia, passando ainda pela música.

Também no sábado, à mesma hora, o Grupo de Teatro Amador da Tocha da Associação Recreativa e Cultural 1.º de Maio apresenta na sua sede “A Mulher sem pecado”, de Nelson Rodrigues.

À mesma hora, em Vila Nova de Outil, mais concretamente na sede do Clube União Vilanovense, o Grupo Cénico do Clube União Vilanovense leva a palco a peça “O raio é que vai”, uma adaptação da obra de Laurent Baffie.

A terminar a jornada de sábado do Ciclo de Teatro Amador de Cantanhede, o grupo Pequenas Vozes de Febres leva ao palco do Multiusos de Febres, a partir das 21h30, uma adaptação do musical da Disney, Rei Leão.

O XXIII Ciclo de Teatro Amador de Cantanhede decorre até abril e levará 17 grupos e mais de 300 atores a diversos palcos do concelho.