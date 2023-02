Vagos: Confraria dos Sabores da Abóbora na defesa do associativismo

Emoções e recados deixados na festa do X Capítulo da Confraria dos Sabores da Abóbora, que decorreu no passado sábado, a que se associaram várias confrarias da região e do país. Um dia cheio para a comunidade de Soza, com Fátima Rito, a eterna chanceler-mor da confraria, a defender a “força do associativismo”.

Na defesa do cultivo da abóbora, que outrora terá sido sustento de muitas famílias na região, Fátima Rito reconheceu, na sua intervenção, que faltam “apoios mais que nunca”, para poder dar uso às terras e valorizar o chamado mundo rural. “Temos de desenvolver técnicas apropriadas, não só de agricultura, mas também de corporativismo local”, disse aquela dirigente, para quem “é possível realizar sonhos e unir comunidades inteiras, em torno de objetivos comuns, conforme se tem assistido em Soza”.

Trata-se de um trabalho meritório, a favor “de produtos, pratos e regiões”, enquanto associação que defende uma causa, destacou Sérgio Ribau, que marcou presença no evento, em representação da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas. Sublinhando ser necessário maior cooperação, para a realização de “ações conjuntas e maior notoriedade”, que possibilite a construção, em Aveiro, de uma nova sede “muito nobre” da federação, acrescentou.



