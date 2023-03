Anadia promove na BTL 1.º Encontro Nacional de Espumantes

O Município de Anadia faz um balanço muito positivo da sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu entre 1 e 5 de março. Saúde e Bem-Estar, Desporto, Enoturismo e Gastronomia foram os produtos turísticos em destaque na edição deste ano.

Em nota enviada à redação, o Município de Anadia destaca que “aproveitando a presença no certame, promoveu também o “Millèsime – 1.º Encontro Nacional de Espumantes” que decorrerá nos dias 25 e 26 de março, na Curia.

Mas, ao longo dos cinco dias de certame, pelo stand do município anadiense “passaram alguns milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de in loco conhecer os principais produtos turísticos do concelho”, avança a autarquia.



Para a edil anadiense, Teresa Cardoso, a presença com um stand próprio, num certame com esta importância e abrangência, “vale sempre a pena”, dado que “é uma forma de Anadia se mostrar ao país e ao mundo”.

Teresa Cardoso faz, por isso, um balanço positivo da participação de Anadia na BTL 2023, afirmando que “é sempre importante dar a conhecer o que de melhor se faz em Anadia”, acrescentando ainda que “pelo stand passaram outros promotores do concelho que tiveram, também, a oportunidade de divulgar os seus produtos e as atividades das empresas que representam”.

A autarca destacou ainda o “design simples, apelativo e impactante” do stand, permitindo evidenciar “muito do que o concelho tem para oferecer, em termos de gastronomia, de termas, de museus e de enoturismo”, sublinhando ainda “o feedback positivo”, por parte dos visitantes.

A BTL é a maior mostra de promoção turística nacional, onde participam entidades do setor turístico, nacionais e estrangeiras.