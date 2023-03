André Sardet assinala 25 anos de carreira em Anadia

O ciclo deste ano conta ainda com as atuações de Miguel Ângelo (em abril) e Ana Bacalhau (em maio).

O cantor André Sardet vai atuar, no próximo dia 25 de março, pelas 21h, no Cineteatro Anadia, no âmbito dos “Concertos de Primavera” 2023. O artista irá partilhar com o público os êxitos acumulados, ao longo de uma carreira de 25 anos, dedicados às canções. André Sardet é hoje um nome unanimemente reconhecido pela crítica e pelo público no panorama musical português.

À semelhança do que tem acontecido em edições anteriores, os concertos serão acústicos e terão um formato intimista, possibilitando a interação com o público, num ambiente descontraído. Os artistas têm assim, a oportunidade de partilhar, com a audiência, histórias e curiosidades associadas à composição de um tema ou a algum episódio memorável, sendo esta a matriz comum aos três “Concertos de Primavera”.

O ciclo deste ano conta ainda com as atuações de Miguel Ângelo (15 de abril) e Ana Bacalhau (27 maio).

Os bilhetes podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h, e no dia de espetáculos, a partir das 14h. Os ingressos para os espetáculos têm um custo de 14 euros (1.ª plateia), 12 euros (2.ª plateia) e 10 euros (balcão e lugares para pessoas com mobilidade reduzida, em cadeira de rodas).

Podem ainda optar pelo bilhete geral, com acesso aos três concertos, pelo valor de 35 euros, na 1.ª plateia. Os ingressos encontram-se também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), na Fnac, Worten e noutros postos BOL.