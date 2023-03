Câmara de Águeda atribui mais de 587 mil euros às associações desportivas

Apoios referem-se à comparticipação municipal para as atividades que as associações vão realizar durante a época 2022/2023.

A Câmara Municipal de Águeda atribuiu, esta quinta-feira, em reunião de Executivo, mais de 587 mil euros (587.477,45 euros) a associações e coletividades do concelho e ainda 39.017,78 euros a atletas individuais (atividades e mérito desportivo) para a época 2022/2023.

“O Município reconhece o papel que as diferentes associações e coletividades desportivas têm tanto na promoção e dinamização do desporto, como na formação desportiva, proporcionando aos jovens do concelho a oportunidade de praticarem alguma modalidade, seja de uma forma amadora ou mesmo competitivamente”, declarou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, salientando que os valores atribuídos, para além do apoio à atividade regular das estruturas associativas por todo o concelho, procuram contribuir para um aumento do número de praticantes de desporto.

A promoção de políticas desportivas e de incentivo à prática de atividade física é uma “aposta sustentada e estratégia do Município”, através de várias medidas que não só “demonstram uma dinâmica desportiva em várias modalidades e em todo o concelho”, como são um referencial de boas práticas. Iniciativas como o “Troféu Terras de Águeda”, “Caminhar pela Natureza” ou “Pedal in Águeda” são exemplos de atividades promovidas pelo Município de Águeda, que mobilizam os cidadãos em torno da prática de atividade física.

Entre as políticas desportivas que são desenvolvidas para aumentar a consciência da importância da prática da atividade física como elemento de saúde contam-se o Desporto Escolar (procurando captar os jovens cada vez mais cedo para a atividade desportiva, combatendo problemas como a obesidade infantil); o Desporto Feminino (com um grande número de praticantes federadas em várias modalidades); e o Desporto Adaptado (em várias modalidades), uma ferramenta de integração e inclusão e que torna Águeda cada vez mais uma referência nessa área.

De recordar a este propósito que, ainda este ano, a Câmara de Águeda foi distinguida entre as autarquias que fazem parte dos Municípios Amigos do Desporto (MAD), pelo Programa Municipal de Desporto para Todos, voltando a ser destacada “pelas políticas de promoção e dinamização desportiva promovidas junto dos vários públicos, independente das suas características físicas, (in)capacidades ou idade”.

Os apoios concedidos, para além de incentivar a atividade regular das coletividades e dos atletas individuais e de resultar de um trabalho de proximidade e de parceria estratégica com as várias associações e clubes, reconhece o mérito desportivo dos atletas, associações desportivas ou clubes que, pela particular distinção dos resultados desportivos obtidos em cada ano, tenham conferido um especial contributo ao desenvolvimento do desporto no Município.

De salientar ainda o apoio extraordinário concedido para as iniciativas que se enquadram numa estratégica de desenvolvimento desportivo e turístico do concelho e que permitem incentivar as diferentes modalidades desportivas em Águeda, bem como a captação de visitantes ao concelho ao longo de todo o ano.

Assim, os incentivos concedidos resultam de um Programa de Apoio, ao qual foram submetidas candidaturas por parte de 31 associações desportivas de todo o concelho, que apresentaram 173 pedidos a diversas tipologias de apoios.

Acresce a estes incentivos, no total de 587.477,45 euros, o concedido a 31 atletas que, de forma individual, se candidataram a este Programa de Apoio Desportivo, no valor de 39.017,78 euros, o que reflete um investimento municipal, na época desportiva de 2022/2023, de 626.495,23 euros.

Refira-se que deste montante já foram transferidos 52.626 euros para as coletividades em outubro de 2022, respeitantes aos adiantamentos de verba solicitados no início da época e 80.000 euros referem-se ao valor já atribuído à ACTIB – Águeda Action Club para a realização do Mundial de Motocross 2023 e cujo protocolo foi assinado esta semana.