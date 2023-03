Câmara desafia músicos a apresentarem os seus talentos no AgitÁgueda

As inscrições para a edição deste ano do Talentos AgitÁgueda decorre até 19 de abril.

A Câmara Municipal de Águeda oferece o palco do AgitÁgueda a novas bandas e músicos através do concurso Talentos AgitÁgueda, que incentiva à criação e produção de novos projetos artísticos. O desafio está lançado, as inscrições estão abertas e decorrem até dia 19 de abril.

“Águeda é uma cidade criativa, culturalmente vibrante, um concelho que se afirma cada vez mais como produtor de arte e cultura e os Talentos AgitÁgueda é um dos exemplos deste incentivo à criatividade e de aposta em novos talentos” disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que este concurso que o Município promove anualmente com grande sucesso atrai artistas de todo o país.

Especialmente direcionado a projetos de originais e à promoção de novos talentos, esta iniciativa é evidência de uma aposta estratégia municipal na criatividade e na dinâmica artística, características que, sublinha o também Vereador da Cultura, “promovem e projetam uma imagem muito positiva de Águeda como um concelho onde a cultura e a identidade artística são incentivadas e valorizadas”.

Para além de promover e incentivar a criação de novos projetos artísticos, este concurso proporciona aos artistas a possibilidade de se apresentarem ao público do AgitÁgueda, onde “estas bandas emergentes iniciam o seu percurso artístico, sendo este o trampolim para uma afirmação no panorama musical nacional”, salientou Edson Santos, lembrando que pelo Talentos AgitÁgueda já passaram nomes como Os Quatro e Meia, entre muitos outros.

Serão aceites apenas bandas ou cantores a solo com banda, cujo género musical seja rock, pop, alternativa, indie rock, indie pop ou pop rock. Os interessados devem preencher o formulário presente em https://www.agitagueda.com/talentos2023/ e enviar três temas em formato MP3, assim como duas fotos, links das redes sociais, nomes e idades de todos os músicos, a localidade, contacto telefónico e e-mail do responsável pela banda até ao próximo dia 19 de abril, inclusive. Ficheiros com mais de 8Mb deverão ser enviados através de link para download.

O processo de seleção das bandas decorrerá no dia 7 de maio, sendo que poderão ser selecionadas até seis novas bandas ou projetos emergentes, que terão a sua oportunidade de se apresentar no palco mais colorido do país, em julho.

Mais informações devem ser solicitadas pelo e-mail info@agitagueda.com.