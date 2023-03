Cantanhede volta a ser a “capital” do ciclismo feminino

Com coorganização da Associação Desportiva Cantanhede Cycling, a iniciativa decorre a partir das 9h30 e conta com a presença de 28 equipas nacionais.

A jornada desportiva prossegue da parte da tarde (15h), com a realização da 5.ª edição da Volta ao Concelho de Cantanhede, no escalão de cadetes, estando garantida a presença de cerca de 140 jovens atletas, com natural destaque para a presença de três formações de Espanha, o Club Ciclista Compostelano, o Club Ciclista Teis e o Club Ciclista Padronés.

Para Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal, as duas provas vão proporcionar, uma vez mais, “um domingo cheio de emoção” ao concelho. São esperadas, em Cantanhede, mais de duas centenas e meia de corredores, a que se juntarão as equipas técnicas, os elementos da organização, a comunicação social e os adeptos, “contribuindo, através do desporto, e particularmente do ciclismo, para a dinamização social e económica do nosso concelho”. A autarca destacou, por outro lado, o “fervor com que a região vive tradicionalmente o ciclismo, muito por força da intensa atividade desenvolvida a partir de década de 80 por diversos clubes e associações do concelho.”

A autarca regozijou-se ainda com a realização “da 2.ª edição da Taça de Portugal Feminina em ciclismo em Cantanhede” fechando assim com “chave de ouro uma semana especial, em que assinalamos o Dia Internacional da Mulher com a realização da tertúlia dedicada ao Desporto no Feminino. É por isso, com um enorme orgulho que Cantanhede volta a ser palco desta prova feminina”, concluiu.

A 2ª. Taça de Portugal Feminina conta com a presença de atletas de vários escalões: as de elite e sub-23 vão percorrer 79 km, com três passagens num troço de “sterrato” (terra batida) com 800 metros de extensão. Já as classes júnior e masters 30 e 40 cumprem um traçado de 60,5km, e as cadetes e masters 50 percorrem 40,5km.

Já a 5.ª edição da Volta ao Concelho de Cantanhede em Cadetes tem uma extensão de 78,5km, com início em Murtede e a meta em Cantanhede, contando com três metas volantes, ao 17,2km, em Cadima, ao 27,5km, na Tocha e 52,5, em Vilamar. A prova conta ainda com dois prémios de montanha localizados ao 12,8km, em Outil, e ao 67km, em Sepins.