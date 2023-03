Marina Gonçalves apresenta programa “Mais Habitação” em Anadia

A governante participa na qualidade de dirigente do PS em sessão de esclarecimento que terá lugar no Museu do Vinho.

A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, vai estar em Anadia, na próxima sexta-feira, dia 10 de março, numa sessão de esclarecimento subordinada à temática “Mais Habitação: Novas Respostas”, que o Partido Socialista está a promover no distrito de Aveiro.

Segundo avança a Federação de Aveiro do PS, a governante participa nesta ação na qualidade de dirigente do Partido Socialista.

A sessão de esclarecimento terá lugar no Museu do Vinho da Bairrada, pelas 21h e visa apresentar e debater as linhas orientadoras da ação do Governo na área da Habitação, concretamente das medidas recentemente apresentadas para combater as dificuldades de acesso a habitação digna, no quadro do programa “Mais Habitação”, atualmente em processo de consulta pública.