Município de Anadia apoia três provas de ciclismo no concelho

A primeira iniciativa, Encontro Inter-regional de Escolas – Estrada Zona A, vai ter lugar no dia 15 de abril. Segue-se a final da Taça de Portugal de Cadetes, nos dias 27 e 28 de maio, e, finalmente, o Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa Coração da Ria e Circuito da Curia, nos dias 5 e 6 de agosto.

O Encontro Inter-regional de Escolas – Estrada Zona A é direcionado a escolas de formação, com provas para as categorias de Pupilos, Benjamins, Iniciados, Infantis e Juvenis. A organização prevê a presença de cerca de 180 praticantes, oriundos de vários municípios de Portugal.

A final da Taça de Portugal de Cadetes é uma prova de cariz nacional constituída por duas etapas, um contrarrelógio individual, com partida e chegada, junto ao Pavilhão de Desportos de Anadia, e ainda uma prova em linha.

O Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa Coração da Ria e Circuito da Curia está integrado no calendário nacional, na categoria de Esperanças (Juniores e Sub-23), com partida em Anadia e chegada na Murtosa.

Para além de divulgar a modalidade de ciclismo, dando a conhecer os benefícios que advêm da sua prática, as provas têm também como objetivo divulgar a região e, em particular, Anadia, mostrando as potencialidades turísticas existentes no concelho.

De sublinhar que estes eventos desportivos contam com o apoio do Município de Anadia e, nesse sentido, o executivo municipal deliberou, na sua última reunião, atribuir uma verba de 10 mil euros à ACBL destinada a apoiar a realização das referidas provas.