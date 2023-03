Município de Anadia investe 6 milhões em Zonas Industriais

O Município de Anadia deliberou, em reunião de executivo, no dia 23 de fevereiro, adjudicar à empresa “Vitor Almeida & Filhos, SA”, que apresentou as propostas economicamente mais vantajosas, as empreitadas de ampliação da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e construção da nova Zona Industrial no Vale Salgueiro, em Alféloas.

O investimento total ronda os seis milhões de euros.

A empreitada de ampliação da ZI de Amoreira da Gândara foi adjudicada pelo valor de 3.409.33 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 18 meses.

Com uma área de 36 hectares, está prevista a criação de 17 novos lotes, de grande e média dimensão, e a respetiva rede viária e infraestruturas de suporte ao funcionamento da zona industrial.

A ampliação vai permitir que este parque industrial possa triplicar a sua capacidade, em termos de lotes, dando assim resposta à procura de espaços de grande dimensão.

A nova Zona Industrial de Vale Salgueiro foi adjudicada pelo valor de 2.296.464 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 15 meses.

Este parque industrial irá ocupar uma área de 17,6 hectares, contemplando a criação de 19 lotes e a respetiva rede viária e infraestruturas de suporte ao funcionamento da zona industrial.

“Estas novas áreas industriais, devidamente infraestruturadas, têm por objetivo atrair novos investimentos, dinamizadores da economia local, por forma a criar mais riqueza”, refere nota da autarquia, onde se lê também que “um dos objetivos estratégicos do Município prende-se com o desenvolvimento económico do concelho, em cumprimento do qual desenvolveu e está a implementar o programa “Invest em Anadia”, assumindo um papel ativo na promoção do empreendedorismo, no apoio às empresas e no reforço da captação de investimento”.