Museu do Brincar (re)abre no próximo dia 12 de março

Um novo espaço, uma nova exposição, mas o Museu do Brincar de sempre está de volta e cada vez mais pronto para reiterar o seu papel de polo cultural e turístico do concelho de Vagos e da região, onde o Brincar é levado muito a sério.

O Museu do Brincar (MdB), agora municipalizado, vai reabrir ao público, no próximo dia 12 de março, às 15h, nas novas instalações, no espaço do Mercado Municipal.

É um momento marcante na vida de um equipamento que, ao longo dos anos, tem proporcionado a “miúdos e graúdos” experiências únicas do ponto de vista da interatividade com o brinquedo e o ato de brincar, que vai ser pontuado por uma cerimónia protocolar – onde será descerrada a placa de reabertura – pela inauguração da exposição “UAUUU- O Brinquedo, o Brincar, um mundo de diversidade” e ainda pela iniciativa “Conversas entre Chá e Bolachas”, que pretende estimular a partilha e o convívio neste ato de reabertura.

Realce para a inauguração da mencionada exposição, que marcará o reabrir do Museu do Brincar, que terá como enfoque o brinquedo, o brincar e o autêntico mundo de diversidade que ambos nos apresentam e que nos transportam para uma vontade de surpreender quem chegar ao MdB. O objetivo será demonstrar a diversidade do brinquedo ao longo dos tempos.

Antecipando esta reabertura, o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, deu conta “da importância deste momento para o Museu do Brincar, encerrado temporariamente devido às obras de requalificação do Palacete Visconde de Valdemouro, mas que agora, no espaço do Mercado Municipal, não defraudará a expetativa das pessoas, até porque o resultado da adaptação do edifício está verdadeiramente surpreendente e preparado para receber todos os que queiram experimentar o contacto com o brinquedo e com o ato de brincar”.