Solidariedade da comunidade escolar vaguense chega a Santa Cruz

Três paletes de equipamento escolar diverso já chegaram a Cabo Verde. Um empresário da região disponibilizou contentores para o envio do material.

Campanha bem-sucedida, junto da comunidade escolar de Vagos, que “não regateou esforços” na sua contribuição, para fazer chegar diverso equipamento a Cabo Verde, para “suprir a carência” das crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, que estudam em Santa Cruz.

Tal gesto surgiu na sequência do contacto de Nilton Paiva, vereador da Educação da câmara de Santa Cruz, que solicitou apoio ao município de Vagos, à margem da “assinatura do protocolo tripartido, na área da Educação, entre os municípios de Vagos, de Santa Cruz e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (EPADR) de Vagos.

Três paletes de equipamento diverso (lápis de cor e carvão, canetas de escrever e de pintar, capas, dossiês, borrachas, tesouras, afiadeiras, tintas de várias cores, pincéis, mochilas, porta-lápis, cartolinas, papel crepe e celofane, cadernos, plasticina e frascos de cola branca), já chegaram a Cabo Verde, sendo de realçar que um empresário da região disponibilizou contentores para o envio do material. Cumpre, desta forma, o município de Vagos, com o seu compromisso em “contribuir para que as crianças cabo-verdianas possam ter mais condições para a sua aprendizagem”.

Protocolo a cumprir

Segundo Pedro Bento, vereador da Câmara de Vagos, este ato de solidariedade é “uma prova inequívoca de que os vaguenses, dos mais pequenos aos adultos, sempre que são chamados a colaborar com quem mais necessita, dizem presente”. Do ponto de vista prático, reafirma que “este ato contribui de uma forma bastante importante para que as crianças de Santa Cruz possam ter ao seu dispor melhores condições de base para o seu aprendizado, o que ganha maior importância e relevância quando estamos a falar de alunos que estão a começar a sua formação”.

Ao abrigo do acordo tripartido – cujo protocolo, estabelecido há pouco menos de um ano, a autarquia quer continuar a dar cumprimento – há o objetivo, entre outros, de proporcionar nesta instituição de ensino, “formação profissional aos alunos provenientes de Cabo Verde”.

O protocolo assenta em alguns pilares que se “consideram fundamentais”, como a intenção do município de Vagos em “promover as suas instituições educativas, na perspetiva de dar visibilidade à qualidade do seu trabalho”. E ainda a disponibilidade e interesse da autarquia de Santa Cruz para se associar à atribuição de vagas aos alunos que ingressem nos cursos da EPADRV.

