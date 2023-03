Talentos voltam a subir ao palco do Auditório de Oiã

A edição 2023 do “Oiã Tem Talento” realiza-se nos dias 31 de março e 1 de abril, no Auditório de Oiã.

Oliveira do Bairro

A Associação Jovem Oianense está, mais uma vez, a organizar o Oiã Tem Talento. A edição 2023 tem lugar nos dias 31 de março e 1 de abril, pelas 21h, no Auditório de Oiã.

A Associação convida todos os que têm um talento, como cantar, dançar, representar, tocar instrumentos, ilusionismo, acrobacias, ballet, declamar, ginástica acrobática, banda musical, hip hop, artes marciais, ou outro, que se inscreva até ao dia 24 de março de 2023, através do e-mail: marioliveira.71@hotmail.com ou do telemóvel 912 938 585.

Para este projeto, a Associação Jovem Oianense conta com o apoio de diferentes entidades parceiras, nomeadamente o Instituto Português Desporto e Juventude, Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Junta de Freguesia de Oiã, e pessoas individuais.

O projeto tem vindo a crescer de forma sustentada e demonstra grande potencial, com uma visibilidade no panorama local e mesmo nacional (já com a participação de alguns jovens em programas televisivos).