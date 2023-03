Ugly Kid Joe confirmados no Vagos Metal Fest

O maior festival de heavy metal ao ar livre do país realiza-se a 3, 4 e 5 de agosto, na Quinta do Ega, no centro da vila de Vagos.

Os norte-americanos Ugly Kid Joe vão atuar no Vagos Metal Fest, em agosto.

Oriundos de Isla Vista, Califórnia, os Ugly Kid Joe vão pisar o palco principal da Quinta do Ega nesta 6.ª edição do festival.

Os hard-rockers ganharam bastante popularidade após o lançamento, em 1992, do álbum ‘America’s Least Wanted’ que contém êxitos como ‘Everything About You’ e ‘Cats In The Cradle’. Contam com cinco álbuns na sua discografia, o mais recente intitulado de ‘Rad Wings of Destiny’ editado em 2022 e produzido com Mark Dodson, o produtor com quem colaboraram no seu álbum de estreia, ‘America’s Least Wanted’.

Esta será a primeira vez que os Ugly Kid Joe vão atuar no Vagos Metal Fest, que se realiza a 3, 4 e 5 de agosto, na Quinta do Ega, no centro da vila de Vagos.