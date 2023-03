Velódromo em Sangalhos recebe prémios Grandes Escolhas  

Na próxima sexta-feira, dia 3 de março, o Velódromo Nacional, em Sangalhos, acolhe mais uma edição dos Prémio “Grandes Escolhas”, organizada pela sexta vez pela revista Grandes Escolhas. Uma iniciativa que distingue os melhores vinhos, bem como empresas, profissionais e instituições na área de vinhos e gastronomia, em Portugal. O evento, marcado para as 19h, contará com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes e da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso.

Mais uma vez, a cerimónia apostará num modelo misto que une a transmissão via streaming, através do site e das redes sociais da revista, à presença de convidados.

“Os Prémios Grandes Escolhas definem-se como a celebração do que melhor se faz em cada ano na área dos vinhos e da gastronomia em Portugal e têm como objetivo o reconhecimento da excelência do trabalho no setor, premiando anualmente os melhores vinhos, os melhores profissionais, empresas, produtores, restaurantes, garrafeiras e instituições que mais se distinguiram, segundo os critérios editoriais da nossa revista”, explica João Geirinhas, diretor de negócio da revista Grandes Escolhas. “Depois de dois anos consecutivos em que esta cerimónia, tão relevante para este sector, teve de se limitar à sua versão minimalista de transmissão on line, pelos motivos de todos conhecidos, voltamos finalmente, agora em 2023, ao formato habitual de Jantar de Gala com centenas de convidados presentes.

No entanto, o anúncio dos Prémios Grandes Escolhas, relativos ao ano 2022, continuará a ser divulgado on line e poderá ser seguido em direto por todos os interessados”, acrescenta João Geirinhas.

Durante o evento, serão premiados os melhores vinhos provados em 2022, tal como os profissionais, as instituições, os produtores do setor vitivinícola e as figuras e projetos do panorama gastronómico nacional, que mais se destacaram durante o ano.

Os 30 melhores vinhos portugueses de 2022, provados pela redação da revista Grandes Escolhas, serão anunciados na cerimónia, bem como os melhores cinco vinhos do ano em cada categoria (tinto, branco, espumante, fortificado e rosé).

Ainda no decorrer da iniciativa, a revista Grandes Escolhas irá atribuir também os 20 Troféus Grandes Escolhas, que premeiam nas categorias Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa 2022; Restaurante Cozinha do Mundo 2022; Restaurante 2022; Sommelier 2022; Prémio David Lopes Ramos 2022; Loja Gourmet 2022; Garrafeira 2022; Wine Bar 2022; Enoturismo 2022; Iniciativa do Ano 2022; Viticultura 2022; Adega Cooperativa 2022; Produtor; Revelação 2022; Produtor 2022; Empresa Vinhos Generosos 2022; Empresa 2022; Prémio Singularidade 2022; Enólogo Vinhos Generosos 2022; Enólogo 2022; e Senhor/a do Vinho 2022.

“Para nós, o mais importante é continuarmos a dar reconhecimento ao que de melhor se faz no país, e que ano após ano nos tem dificultado a escolha, pela quantidade e qualidade dos projetos que existem de norte a sul e ilhas. Esta é uma oportunidade de os destacar e celebrar em conjunto o melhor que Portugal tem para oferecer no domínio dos vinhos e gastronomia. É isso que nos une a todos e é essa a razão que justifica o nosso trabalho e a nossa paixão comum”, acrescenta Luís Lopes, diretor da revista.