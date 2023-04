8.ª mostra do Club Tex Portugal regressa ao Museu do Vinho

A 8.ª edição da Mostra do Clube Tex Portugal vai decorrer, nos dias 29 e 30 de abril, no Museu do Vinho Bairrada, com o apoio do Município de Anadia.

A sessão de inauguração está agendada para as 15h, com a presença dos consagrados desenhadores italianos de banda desenhada, Erasmo Dante Spada e Rossano Rossi, que darão a conhecer as exposições “Expedição ao México” e “Ritorno a Redrock”. A entrada é gratuita.

Para além das mostras, o evento contempla ainda as conferências “75 anos de Tex” e “Tex, o Mito”, aulas de desenho ao vivo, workshops e sessões de autógrafos.

À semelhança de edições anteriores, a Mostra irá atrair centenas de fãs e colecionadores desta emblemática personagem da BD italiana. Tex ou Tex Willer é um personagem de banda desenhada, criado em 1948 e originalmente publicado na Itália. Tex é um dos personagens de westerns mais longevos da história, sendo publicado em diversos países do mundo.

Integrado nesta mostra, decorre no dia 30 de abril, das 10h às 12h30, uma Oficina de Artes direcionada a crianças e jovens dos 6 aos 15 anos. Uma oportunidade para os mais novos explorarem e experienciarem a iniciação ao divertido mundo da banda desenhada e dos personagens associados ao fantástico mundo TEX. A atividade conta com o apoio do Clube Tex e da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada.

A iniciativa, gratuita e de inscrição obrigatória, é limitada a 20 participantes. As inscrições podem ser efetuadas pelo telefone 231 519 780 (Museu do Vinho Bairrada) ou via email: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com.