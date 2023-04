Campeonatos da Europa de regresso a Anadia

Depois de ter sido capital europeia do ciclismo jovem em 2022, com três Campeonatos da Europa realizados em semanas sucessivas, Anadia será a sede dos Europeus de Sub-23 e Sub-19 de BTT e de Pista, em julho. Em setembro, o Centro de Alto Rendimento bairradino será palco da final da Taça da Europa de BMX.

A grande novidade é a atribuição a Portugal da organização do Campeonato da Europa de BTT, entre 6 e 9 de julho, na pista da freguesia de Tamengos, Aguim e Óis de Bairro, decisão fechada no Congresso anual da UEC, realizado no mês passado, na Chéquia.

O Campeonato da Europa é maioritariamente para as categorias Sub-23 e Sub-19, mas também permitirá a participação de corredores de elite em Cross Country Curto (XCC) e estafetas mistas (XCR).

Mal termine a competição de BTT, arrancam as emoções do ciclismo de pista, com a realização, entre 11 e 16 de julho, do Campeonato da Europa de Sub-23 e Sub-19, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

Com dois Europeus interligados, poderemos falar de um grande Campeonato da Europa, que, durante duas semanas, irá atrair milhares de pessoas a Anadia, dinamizando toda a economia local e regional.

No final do verão, as atenções europeias do mundo do ciclismo voltam-se novamente para Anadia. As rondas 11 e 12 da Taça da Europa de BMX, as últimas pontuáveis para o troféu desta disciplina olímpica, disputam-se na pista de BMX de Sangalhos, nos dias 2 e 3 de setembro.

A atribuição destes grandes eventos europeus à Federação Portuguesa de Ciclismo e ao concelho de Anadia representam a confiança da UEC na capacidade organizativa da Federação e nas condições ímpares do concelho de Anadia para a prática das mais variadas vertentes da modalidade, reforçando o estatuto do Centro de Alto Rendimento de Anadia como polo de referência do Centro Mundial de Ciclismo.