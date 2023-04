Fim de semana em Vagos com sabor de Abril

Fim de semana com diversas atividades que proporcionaram momentos fantásticos de festa e celebração.

Criado para também celebrar a Revolução dos Cravos, “Mulheres de Abril” fez parte, este ano, em Vagos, da comemoração do 25 de Abril. Integrada na iniciativa “Entre Ler e Brincar – As Artes têm lugar”, aconteceu na véspera da “data ímpar da história de Portugal”. O espetáculo poético musical decorreu no Largo da Biblioteca Municipal, sendo que a ação visou “enquadrar e dar relevo ao papel da Mulher na luta pela liberdade”.