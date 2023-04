Habitação: “Em 2026 teremos 26 mil famílias com resposta habitacional digna”

A aguedense Fernanda Rodrigues é secretária de Estado da Habitação desde janeiro passado.

A antiga professora da Universidade de Aveiro, com um extenso currículo na área da Engenharia Civil e com trabalho desenvolvido no âmbito do Estado de Conservação de Edifícios de Habitação a Custos Controlados e Manutenção Preventiva dos bairros de habitação social municipal do Porto, entre outros, fala-nos dos desafios atuais que o país enfrenta em matéria de habitação.

“As autarquias são e continuarão a ser o mais importante parceiro do Governo nesta política de Habitação e estou convencida que mesmo na execução destas novas medidas serão as autarquias o grande motor”. Esta é uma das linhas de força desta entrevista no Jornal da Bairrada com a secretária de Estado da Habitação, qe faz parte do nosso especial Habitação, que pode ler aqui ou na edição impressa desta semana.

Foto: Ministério da Habitação