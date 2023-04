Óbito: Mário Teixeira, uma vida dedicada ao voluntariado

Figura incontornável do concelho de Anadia pela sua ligação à corporação de bombeiros (seis anos como vice-presidente da direção e 24 anos ininterruptos como presidente da direção) e à solidariedade, Mário Teixeira jamais será esquecido pelo legado que deixou.

Aos 85 anos de idade, faleceu, no passado dia 7 de abril (Sexta-feira Santa), Manuel Augusto Ferreira Teixeira, presidente emérito da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

Assumiu, em 1973, as funções de vice-presidente da direção da AHBVA, exercendo-as, com interrupção de dois mandatos, tendo sido eleito presidente da direção até ao ano de 2018, sucedendo no cargo ao ilustre e saudoso médico Augusto Amorim.

O espírito de missão e a sua dedicação ao bem-fazer acompanharam-no toda a vida. Foi motorista na corporação anadiense e grande impulsionador da construção do Quartel. Saneou a situação financeira da AHBVA, na década de 80, quando esta passava por momentos difíceis e desencadeou também o processo de remodelação do Quartel, tendo ainda impulsionado o rejuvenescimento do corpo ativo.

Mas, ao longo de mais de três décadas na AHBVA, a Mário Teixeira se deve também a instalação de um serviço de transporte não urgente de doentes; a renovação do sistema administrativo, contabilístico e informático, bem como da frota, tendo ainda protocolado o estatuto de Posto de Emergência Médica para o Corpo de Bombeiros com o INEM.

Pessoa de causas e de convicções

Ao JB, a edil anadiense Teresa Cardoso, destaca “a vida dedicada à família e à sua carreira profissional (que conclui como gerente do Banco Espírito Santo)”, vendo em Mário Teixeira “uma pessoa de causas e de convicções dedicando também a sua vida aos projetos de âmbito social e religioso e durante muitos e longos anos num verdadeiro espírito de missão e altruísmo à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia cujo trabalho e dedicação é inegável.”

A autarca lembra ainda a forma como o extinto defendeu “outras causas da vida pública, integrando a Associação Cultural de Anadia, que, na sua missão em prol desta associação, entre outras, acompanhou a publicação da revista “Aqua Nativa” cujo legado conta às novas gerações a história de um passado, mesmo do mais recente, deste concelho”, mas também o facto de ter integrado igualmente o Conselho Municipal de Segurança “acompanhando vários Executivos Municipais prestando os seus contributos enquanto presidente da AHBVA e enquanto cidadão anadiense, sempre preocupado com o seu concelho.”

Partiu um homem bom

É com emoção que a presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, Isabel Silva, recorda o “amigo” com quem começou a privar em 2018, depois de entrar para os corpos sociais dos bombeiros.

Por isso frisa que “vai deixar muita saudade, porque era um homem reto, sempre preocupado com a associação”, mas acima de tudo “uma pessoa que sabia ouvir, aconselhar e muito simpático”.

Tal como Isabel Silva, também Mário Teixeira era grande devoto de Nossa Senhora de Fátima, “o que nos aproximou ainda mais”, reconhece Isabel Silva que nas redes sociais partilhou esta particularidade, dizendo: “partiu um homem bom. Homem religioso, faleceu numa sexta-feira Santa… A providência divina sabe o que faz. Certa que Nossa Senhora que tanto amava o receberá em seus braços.”

A presidente dos bombeiros de Anadia recorda ainda que Mário Teixeira “foi a primeira pessoa a ligar-me e a felicitar-me quando fui eleita presidente da AHBVA”, não escondendo que foi uma honra conhecê-lo.

A sua verticalidade e forma de estar levaram a Câmara Municipal, em 2017, a prestar-lhe homenagem, em cerimónia de reconhecimento público pela sua prestação em prol da causa pública. De igual forma, a AHBVA reconheceu a sua dedicação numa homenagem realizada em outubro de 2012.

Com mais de três décadas de ligação à AHBVA, foi agraciado com o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, mas segundo a Comissão Organizadora, então coordenada por Emanuel Maia, recebeu também a distinção de sócio honorário da AHBVA.

Acrescente-se ainda que era sócio de mérito, desde março de 1978, da Liga dos Bombeiros Portugueses, homenageado pela Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro, pelo exercício de mais de 15 anos como presidente da AHBVA e distinguido com a medalha de Serviços Distintos – Grau Ouro pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Em março de 2009, durante uma Assembleia-geral, o associado Rui Marques (já falecido) propôs a realização da homenagem. Uma ideia aplaudida pelos seus pares que aprovaram ainda um voto de louvor a Mário Teixeira pela sua dedicação, honradez, trabalhos e responsabilidades que durante 30 anos prestou a favor da AHBVA.

Mário Teixeira era casado com Maria Regina Cera da Cruz Sampaio Teixeira e pai de Mário Nuno e Alexandre Rui Teixeira.

O corpo esteve em câmara ardente no Salão Nobre do Quartel entre as 18h de sexta-feira e as 15h de sábado, de onde seguiu para a Igreja de Arcos, tendo a missa de corpo presente sido celebrada pelas 16h. Após as cerimónias fúnebres o seu corpo ficou a repousar em jazigo de família no cemitério do Monte Crasto.

A missa do 7.º dia em sufrágio da sua alma realiza-se sábado, dia 15 de abril, às 19h, na Igreja Matriz de Arcos – Anadia.