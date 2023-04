Oiã vai viver dois dias mágicos

Associação Jovem Oianense promove 1.º Festival de Ilusionismo, com espetáculos, magia de rua e conferências para mágicos.

Oliveira do Bairro

Em abril de 2019, a Associação Jovem Oianense decidiu levar a efeito um espetáculo de ilusionismo no Auditório da Junta de Freguesia de Oiã. O feedback levou-a a querer repetir no ano seguinte, mas a pandemia forçou o adiamento.

Em 2022, o espetáculo de magia com os ilusionistas Luis Lanydrack, Manolo Cayetano e Vasco Esperança foi, novamente, um sucesso, tendo esgotado a lotação do Auditório. Também nesse mesmo dia, em parceria com a Junta de Freguesia de Oiã., levou-se a efeito uma atuação de magia de rua.

Em 2023, a Associação Jovem Oianense foi mais além, criando o 1.º Festival de Ilusionismo de Oiã, com espetáculos, magia de rua e conferências para mágicos. O Festival tem o apoio da Associação Portuguesa de Ilusionismo e do Museu da Magia e decorrerá nos próximos dias 15 e 16 de abril.

Estarão presentes ilusionistas nacionais e internacionais, como Joshua Kenneth, Lanydrack e Faty, Jahn Gallo, Manolo Cayetano, Pedro Lacerda Machado, Vasco Esperança, Filipe Monteiro e Ricardo Pimenta.

As inscrições para as conferências estão abertas.

Destaque para a magia de rua, sábado, dia 15, pelas 11h, no largo de S. Simão, junto à igreja Matriz, de acesso livre.

Programa

Dia 15 (sábado)

10h – Secretariado

11h – Magia de Rua

Conferências (na JF Oiã)

15h – Pedro Lacerda Machado

16h – Ricardo Pimenta

17h – Jahn Gallo

21h – Espetáculo de Ilusionismo (esgotado)

Dia 16 (domingo)

10h – Mesa redonda (JF Oiã) – momento de partilha e convívio mágico

15h30 – Química do Amor (espetáculo com Filipe Monteiro)