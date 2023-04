Ruy de Carvalho em espetáculo intimista no Cineteatro Anadia

Uma das maiores figuras do Teatro em Portugal, o ator Ruy de Carvalho, vai subir ao palco do Cineteatro Anadia, no próximo dia 6 de maio, pelas 21h, com a peça «Ruy, a História Devida», encenada por Paulo Sousa Costa. O espetáculo conta ainda com a participação de Luís Pacheco.

Ao longo de mais de uma hora, ninguém irá ficar indiferente à faceta, menos conhecida, de Ruy de Carvalho, o contador de histórias. O público também será convidado a participar, fazendo desta experiência mais do que um espetáculo, uma conversa intimista entre amigos. E que melhores amigos Ruy de Carvalho podia ter para conversar, senão o seu adorado público?

O espetáculo, para maiores de 6 anos, tem a duração de 75 minutos, sem intervalo. Os bilhetes custam 12 euros, podendo ser adquiridos no Cineteatro Anadia ou online em www.bol.pt. Os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior, e as crianças dos 6 aos 12 anos, usufruem de um desconto de 50%.