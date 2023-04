Vagos Metal Fest anuncia mais bandas para agosto

A organização do Vagos Metal Fest, o principal festival metal do país, acaba de anunciar praticamente todos os nomes que vão constituir a edição de 2023 do festival, de 3 a 5 de agosto. Um dos grandes destaques da edição deste ano do Vagos Metal Fest é a atuação exclusiva de Triptykon, que irão apresentar um set focado nas icônicas músicas de Celtic Frost. Os fãs podem, assim, contar ouvir temas clássicos como “Dethroned Emperor” e “Circle of the Tyrants”, tocados por uma das mais talentosas e respeitadas bandas de metal.

A Triptykon, junta-se também neste lineup, Nervosa, a banda brasileira de thrash metal que tem dado que falar com o seu mais recente lançamento “Perpetual Chaos”. A banda, liderada por Prika Amaral, traz-nos a sua energia implacável e os fãs podem contar com muito mosh e headbanging ao som dos seus riffs intensos.

Para os fãs de black metal, os veteranos Belphegor marcarão presença nesta edição do Vagos Metal Fest. A banda austríaca traz na sua bagagem uma atuação muito especial para celebrar os seus 30 anos de carreira. Com os seus ferozes riffs e letras provocadoras inspiradas no oculto e blasfémias, os Belphegor apresentarão uma produção única e elaborada que irá realçar a atmosfera sombria da sua música, naquele que será um ritual a não perder.

Ainda a assinalar a presença de um dos grandes nomes do Folk Metal a nível mundial, Heidevolk, fazem a sua estreia nos palcos do Vagos Metal Fest nesta edição do festival. Duas décadas passaram-se desde a formação do grupo e “Wederkeer”, o trabalho mais recente da banda, editado no passado mês de fevereiro, veio demonstrar o porquê dos Heidevolk serem uma das bandas mais bem-sucedidas do seu género. Uma atuação que combinará em perfeição com a beleza natural da Quinta do Ega como pano de fundo.

Um projeto que não poderá passar despercebido no meio de tantas novas adições é o dos britânicos URNE. O trio, formado em 2016 e que conta com apenas um álbum de estúdio editado, já conquistou fãs como Joe Duplantier dos Gojira que em 2021 se referiu a “Serpent and Spirit” como uma das boas surpresas daquele ano, assim reafirmando a banda como uma das maiores promessas no que toca ao universo da música pesada.

A estes grupos juntam-se mais uma vez projetos com cartas dadas no metal nacional como Process of Guilt e Serrabulho, já bem conhecidos e acarinhados pelo público que todos os anos visita Vagos, e ainda projetos internacionais emergentes como Praetor e Megara.

Estarão ainda presentes All Against, Dagara, Dragon’s Kiss, Lecks Inc. e Vendetta FM.