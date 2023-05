Adega de Cantanhede arrecadou 15 prémios em França

Adega de Cantanhede conseguiu o galardão do melhor vinho do Challenge International du Vin, em Bordéus (França).

Os vinhos e espumantes da Adega de Cantanhede estiveram em grande destaque na 47ª Edição do Challenge International du Vin, em Bordéus (França), ao arrecadarem 15 das 113 distinções atribuídas a vinhos portugueses, uma delas para o melhor vinho do certame.

A iniciativa decorreu no passado mês de abril sendo um dos mais antigos e prestigiados concursos internacionais da fileira do vinho. Um Júri composto por mais de 700 especialistas do setor, entre viticultores, enólogos, distribuidores e consumidores, em representação de mais de vinte países, provou mais de 2600 vinhos provenientes de 24 países, dos quais apenas 799 foram premiados.

No que diz respeito à Adega de Cantanhede, além das 12 Medalhas de Ouro e 1 Medalha de Prata conquistadas, um vinho em particular mereceu destaque – Vinho Rosé Conde de Cantanhede Seleção do Enólogo 2022 – que além da Medalha de Ouro, recebeu ainda o “Prémio Especial para Vinhos Rosé Estrangeiros” e o galardão “Coup de Cœur des Chefs”. Este galardão, atribuído pela primeira vez, resulta de uma nova iniciativa do concurso para destacar o melhor vinho do certame. Para isso foi constituído um Júri de Chefs, sommeliers e gerentes de restaurantes estrelados da área da Nouvelle-Aquitaine francesa, que provaram todos os vinhos galardoados com Prémios Especiais 2023 do CIVV. Estes Chefs irão criar um menu de harmonização em torno deste vinho rosé, elaborado exclusivamente a partir da casta Baga, para um jantar dirigido à imprensa, que terá lugar no Hôtel Château Grand Barrail, em Saint-Emilion.

“Esta é uma assinalável conquista para a Adega de Cantanhede, uma afirmação da excelência dos vinhos e espumantes do terroir de Cantanhede e da casta Baga, bem como a confirmação de que a Bairrada é, inequivocamente, uma região onde se produzem vinhos de excecional qualidade, comprovadamente capazes de ombrear com os melhores a nível mundial”, refere nota da Adega de Cantanhede.