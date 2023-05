Agrupamento de Escolas de Vagos: 5.ª mobilidade Erasmus+ em Arucas

Nesta mobilidade, as alunas investigaram informação, redigiram os seus textos e em Arucas (Ilhas Canárias) partilharam, vivenciaram e conheceram realidades diferentes patentes nos seus testemunhos. Deixamos aqui alguns.

“Seis países, seis culturas, seis maneiras diferentes de pensar e viver a vida, juntaram-se numa bonita ilha no meio do Atlântico para abordarem a temática “Water scarcity and tourism pollution – Falta de água e poluição resultante do turismo”. Das visitas a fábricas de dessalinização de água do mar, à da separação do hidrogénio do oxigénio, do carro movido a hidrogénio, da área para a produção de energia eólica, da produção de poluição constatámos a necessidade de cuidar do nosso ambiente a par com o convívio entre todos nós.

Há experiências na vida que nos marcam e nos fazem evoluir e esta aventura superou todas as expectativas em todos os aspetos. E sem dúvida ficará marcada de maneira diferente em cada uma de nós.”

“Esta semana foi intensa, vivi momentos únicos e inesquecíveis, levo no coração memórias para a vida toda! Acredito que esta viagem foi uma verdadeira aprendizagem!! Conhecer outras culturas bem diferentes da minha, provar comida típicas, fazer grandes amizades com pessoas, aprender expressões de cada país e melhorar a minha fluência em línguas estrangeiras.

Saio daqui de coração cheio. Fortaleci amizades entre ‘las guapas’ e sobretudo saio daqui com a certeza que consigo safar-me num país diferente. Por isso, acredito que cumpri o objetivo deste projeto Erasmus +. Até um dia Gran Canarias.”

“Uma semana se passou e agora estamos de regresso a casa, já com intenções de querer voltar no verão. Foi uma semana intensa, pelo menos para mim. Foi a minha primeira vez fora de casa e gostaria de voltar a repetir sem pensar duas vezes. Foi um desafio. Conheci pessoas novas o que me ‘encanta’! Provei pratos típicos, mas posso dizer que não superam os portugueses. Aprendi mais sobre as tradições espanhola, mas também outras tradições e outras maneiras de pensar. Posso dizer que foi um desafio superado com a ajuda das minhas três companheiras. O tema abordado é uma preocupação mundial e todos nós deveríamos fazer algo diariamente para o diminuir, pois as novas gerações merecem um planeta saudável. Não foi fácil deixar o que construímos numa semana, mas cresci culturalmente e cresci como pessoa. Isto é um até breve! Vivam las Portuguesas!”

“Agradeço ao projeto Erasmus + esta oportunidade para crescer como pessoa, terá oportunidade de sair da minha zona de conformo, o meu país. Saí deste projeto com uma maior consciência a nível ambiental, aprendi que nós jovens que nós jovens somos futuro da sociedade e temos que agir o mais rápido possível. Conheci uma nova realidade e estive em contacto com novas culturas, melhorei vários idiomas que me poderão ajudar no futuro. Estou muito grata por tudo oque vivenciei. Foi uma experiência para a vida.”

Carolina Pereira, Inês Julião, Inês Oliveira e Mª João Barros