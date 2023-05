Anadia festeja Santo António com sardinhada no recinto da feira da Moita

Com o propósito de descentralizar estas atividades de cariz mais popular, este ano o Município promove a iniciativa no recinto onde, habitualmente, se realiza a feira mensal da Moita.

O Município de Anadia vai retomar, no próximo dia 17 de junho, sábado, a partir das 19h, a sardinhada de Santo António, após um período de interregno, devido à pandemia da Covid-19. Com o propósito de descentralizar estas atividades, de cariz mais popular, a iniciativa vai decorrer este ano no recinto onde, habitualmente, se realiza a feira mensal da Moita.

Neste evento, o santo casamenteiro será festejado num grande arraial popular, com sardinha assada na brasa e espumante.

A iniciativa conta com a colaboração dos quatro agrupamentos de escuteiros do concelho – Anadia, Avelãs de Cima, Sangalhos e São Lourenço do Bairro -, a FNA e a APPACDM de Anadia. A música não vai faltar durante toda a noite, estando a animação da festa a cargo de Quina Barreiros.

A entrada no recinto do arraial é gratuita e a participação nesta festa, em honra de Santo António, está aberta a toda a população.