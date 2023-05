Anadia recebe final da Taça de Portugal de Cadetes

O Município de Anadia vai ser palco, uma vez mais, da final da Taça de Portugal de Cadetes, numa organização conjunta da Associação de Ciclismo da Beira Litoral (ACBL), com o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e a colaboração da Câmara Municipal de Anadia e das Juntas de Freguesia. A prova disputa-se este fim de semana, sábado, dia 27 (contrarrelógio) e domingo, 28 (prova em linha).

O contrarrelógio tem uma extensão de 14km, com partida e chegada, junto ao Pavilhão de Desportos, no Complexo Desportivo de Anadia. A prova em linha irá percorrer todas as freguesias do concelho de Anadia, numa extensão de 80km. A partida será dada pelas 10h30, no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos, terminando, cerca das 13h, na Av. José Luciano de Castro, em Anadia.

Estão previstas três metas particulares ao km 13,5 (União de Freguesias Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas), ao km 24,5 (Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho) e ao km 37,9 (Junta de Freguesia de Avelãs de Cima). Haverá ainda a meta montanha ao km 55, em Vale de Avim, na Freguesia da Moita.

A competição conta com a participação de cerca de 100 atletas inscritos, em representação de 20 equipas: Academia Ciclismo Águeda; Academia de Ciclismo de Viseu; Academia Efapel de Ciclismo; Associação Cultura Desportiva Milharado/Sobralcar/Mafra; Alcobaça Clube de Ciclismo/Crédito Agrícola; Alenquer-G.D.M.-Anipura; Cantanhede Cycling/2W Engenharia; Centro Ciclista de Barcelos/AFF/Flynx/H.M.Motor/Segmento D´Época; Centro Ciclismo de Loulé; Ciclismo Club Sport Marítimo/Barreirinha Bar Café; Caldas Ecosprint – Nutea; Escola Ciclismo de Paços de Ferreira; Landeiro/KTM/Matias&Araújo/Frulact; Matos-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi; Mundimat/Sgr Ambiente/CCA Paio Pires; Paredes/Fortunna; Rendufe FC/Intermarché Amares; Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Reol; Silva&Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel; União Ciclismo da Trofa.