Câmara de Anadia homenageou funcionários

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, o Município de Anadia aproveitou o Feriado Municipal, Dia da Ascensão, 18 de maio, para homenagear os trabalhadores que completaram 25 e 35 anos de serviço.

A cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município, foi presidida pela presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Cardoso, e contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Municipal, Manuel Pinho, de vereadores do executivo e de presidentes de Junta de Freguesia, assim como de pessoal dirigente e outros funcionários.

Na ocasião, Maria Teresa Cardoso, em nome de todo o executivo, deixou uma palavra de reconhecimento e felicitação a todos os distinguidos, pela sua prestação ao longo de todos estes anos, sublinhando que “cada um, à sua maneira, representa um pouco da Câmara Municipal. Espero que continuem com o profissionalismo que têm tido e dedicado a esta casa”.

A edil enalteceu, de uma forma mais abrangente, a prestação de todos os trabalhadores, bem como o seu espírito de missão em prol desta causa pública, referindo que “o contributo de todos é essencial para o bom desempenho da prestação dos serviços públicos”.

O presidente da Assembleia Municipal, Manuel Pinho, felicitou também todos os funcionários pelo reconhecimento municipal, sublinhando que “é necessário que todos sintamos este reconhecimento, para além do ato simbólico. Um reconhecimento que tem algo de nós e que nos premeia”.

Foram 15 os trabalhadores homenageados nesta singela e simples cerimónia, tendo recebido, cada um, uma medalha, um alfinete de lapela e ainda um certificado, em reconhecimento da sua dedicação e trabalho em prol do Município ao longo de todos estes anos de serviço público.